«Был отек головного мозга»: баскетболист Алексей Швед мог умереть после группового избиения в 2023 году

Защитник петербургского «Зенита», баскетболист Алексей Швед подвергся нападению весной 2023 года. Как впоследствии выяснилось, спортсмен едва не погиб от полученных травм. Об этом он рассказал на YouTube-канале Smol Talk.

У избитого два года назад Шведа диагностировали черепно-мозговую травму. С места нападения его экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Я лечился 10 дней. Все было серьезно, говорили, что был риск умереть. Да, был отек головного мозга, не восстановить до конца. Вылечили», — поделился баскетболист.

Нападение на Алексея было совершено, когда он выходил из московского ресторана. Злоумышленников задержали на следующий день, но спустя полтора месяца они вышли на свободу. А один из них в итоге отбыл срок меньше назначенного.

Ранее сообщалось, что бизнесмена Михаила Хубутию отправили под домашний арест. Его обвиняют в избиении возлюбленной Юлии Ван.