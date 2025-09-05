Был опутан цепями и замками: рядом с популярным курортом в Таиланде нашли второй чемодан с трупом человека

Рядом с Паттайей, курортным городом на юго-востоке Таиланда, продолжают делать страшные находки. Полицейские обнаружили чемодан с человеческими останками. Это уже второй подобный случай за последнее время, передает издание The Thaiger.

В первый раз чемодан с трупом внутри нашли в 14 километрах от водохранилища. Кто стоит за совершением жестокого убийства, до сих пор остается неизвестным.

Второй случай сильно напоминает первый. Полицейские вновь обнаружили чемодан опутанный цепями с навесными замками. Внутри кейса находилось тело 30-летней женщины без видимых повреждений. Также в нем лежали диски от гантелей для того, чтобы труп не всплыл.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели людей. Они пытаются понять, связаны ли два эти случая между собой.

Ранее сообщалось, что во Франции обнаружили выпотрошенный труп мужчины. Бездыханное тело было сложено убийцей в форме креста.