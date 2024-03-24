«Был очень уверенным»: мужчина с топором спас людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Мужчина, вооружившись топором, спас десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», случившемся 22 марта. Он смог прорубить несколько дверей и вывести всех из здания в подвал. Об этом РЕН ТВ рассказала свидетельница событий Татьяна, которой удалось спастись.

По словам женщины, она приехала в «Крокус Сити Холл» заранее на концерт рок-группы «Пикник», который должен был состояться в тот день. У Татьяны было место в бельэтаже. Однако, поднимаясь наверх на эскалаторе, она услышала выстрелы и увидела первого террориста.

Когда женщина выбежала из уже горящего зала и оказалась в коридоре, она направилась к двери запасного выхода, где прятались несколько человек. Мужчины выломали дверь, а охранник начал уводить людей от места стрельбы.

«И там был мужчина, который нашел пожарный топор и выломал дверь. Мы вышли в технические помещения, и он поднимался наверх, искал, где можно потолок прорубить или пол. От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче, что он с нами», — поделилась Татьяна.

Спустя некоторое время группа людей была в подвале. Позднее у ним на помощь прибыло МЧС. Оказавшись на свободе, Татьяна сделала фото на память со своим спасителем.

«Если он это увидит, пускай знает, что он в моем сердце», — заявила свидетельница событий.

В настоящее время Татьяна находится на лечении в одной из больниц Красногорска с отравлением угарным газом.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные пробрались в здание с оружием и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

24 марта в России объявлен день общенационального траура.

Ранее сообщалось о том, что московский футбольный клуб «Спартак» наградил 15-летнего школьника, спасшего от теракта в «Крокус Сити Холле» более 100 человек.