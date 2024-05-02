«Был мертв уже сутки»: выяснилось, как скончался 29-летний актер Данила Гребнев

29-летний актер Данила Гребнев сутки пролежал мертвым в квартире. Об этом рассказала руководитель труппы в театре «Фонарик», где он служил, Татьяна Лицкевич.

Подробности узнало ИА Регнум.

«Его нашли спустя сутки в квартире… Данил был мёртв уже сутки», - сообщила собеседница.

По ее словам, 29 апреля Гребнев был задействован в спектакле, однако не пришел, а на звонки не отвечал. При этом актер никогда раньше не опаздывал.

На следующий день его стали искать. По адресу, где жил Гребнев, никто не открыл. На место вызвали полицию – тогда дверь вскрыли и обнаружили актера мертвым.

Причина смерти Гребнева не уточняется. Лицкевич отрицает, что актер мог совершить самоубийство: у него было много ролей и планов, карьера артиста набирала обороты.

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