«Был мертв уже сутки»: выяснилось, как скончался 29-летний актер Данила Гребнев
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29-летний актер Данила Гребнев сутки пролежал мертвым в квартире. Об этом рассказала руководитель труппы в театре «Фонарик», где он служил, Татьяна Лицкевич.
Подробности узнало ИА Регнум.
«Его нашли спустя сутки в квартире… Данил был мёртв уже сутки», - сообщила собеседница.
По ее словам, 29 апреля Гребнев был задействован в спектакле, однако не пришел, а на звонки не отвечал. При этом актер никогда раньше не опаздывал.
На следующий день его стали искать. По адресу, где жил Гребнев, никто не открыл. На место вызвали полицию – тогда дверь вскрыли и обнаружили актера мертвым.
Причина смерти Гребнева не уточняется. Лицкевич отрицает, что актер мог совершить самоубийство: у него было много ролей и планов, карьера артиста набирала обороты.
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