Был госпитализирован после расправы: обвиняемый в убийстве четырех детей отец умер в больнице

Житель Тверской области, обвиняемый в убийстве своих детей, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Многодетного отца обвиняли в расправе, которая произошла в декабре 2024 года в доме, расположенном в СНТ «Межурка-1» Калининского муниципального округа. Тогда в жилище обнаружили трупы четверых детей. На телах несовершеннолетних зафиксировали следы насильственной смерти.

Через некоторое время нашли главу семейства. Ему требовалась медицинская помощь. В итоге мужчину госпитализировали. Перед смертью ему успели избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Хабаровском крае 54-летняя женщина зарезала годовалого внука. Бабушка выпивала и в какой-то момент напала на малыша с ножом. Она нанесла ребенку несколько ударов в шею.