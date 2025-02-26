Был близок к отравлению: раскрыто состояние Лиама Пейна перед смертью

Экс-участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн, трагически погибший в октябре в Аргентине, перед смертью был близок к состоянию алкогольного отравления. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, концентрация спирта в его крови в момент гибели составляла 2,7 грамм на литр, или 0,27% - на таком уровне опьянения человек может ощущать спутанность сознания, дезориентацию и чувство оцепенения.

Показатель в 0,3% может привести к алкогольному отравлению, а 0,4 — к летальному исходу.

Кроме того, как пишет TMZ, в организме Пейна найдены следы целого букета наркотических веществ.

Напомним — осенью прошлого года певец выпал из окна отеля в Буэнос-Айресе, в котором проживал, и разбился насмерть. Расследование инцидента продолжается по сей день.

Ранее мы писали о том, что Пейн, от которого уехала возлюбленная, перед смертью развлекался с двумя девушками у себя в номере.