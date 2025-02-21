Был с двумя девушками и одурманен: всплыли подробности гибели Лиама Пейна

В последние часы жизни экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн развлекался с двумя девушками и употреблял наркотики. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Напомним. певец погиб в октябре прошлого года — он выпал из окна отеля в Буэнос-Айресе, в котором проживал, и разбился насмерть. Расследование инцидента продолжается по сей день, и теперь в деле появились новые фигуранты.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в день смерти Пейн имел связь с двумя особами женского пола, на которых он вышел через специализированное агентство. Он пригласил их в свой номер и у них на глазах принимал наркотики. По словам девушек, после двух часов совместного времяпрепровождения исполнитель вспылил, разбил установленный в комнате телевизор и выгнал их — между прочим, не заплатив.

Кроме того, отметили «подруги» Пейна, звезда был крайне пьян.

Показания этих дам сыграли большую роль в расследовании — благодаря им обвинения были сняты с двух сотрудников отеля, которым ранее вменяли непредумышленное убийство по неосторожности.

Ранее мы писали о том, что бывшая невеста Лиама Пейна раскрыла темные стороны прошлого музыканта.