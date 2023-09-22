Бухгалтер с коллегой пообедали в офисе и попали в больницу с ботулизмом

В Москве 61-летняя женщина и ее коллега попали в больницу после обеда. Выяснилось, что у пациенток ботулизм. Подробности этой истории сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло 23 августа на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский. Женщины являются коллегами и решили вместе пообедать в офисе. Они принесли вареную картошку, селедку, кабачковую икру, колбасу и сыр.

На следующий день 61-летняя сотрудница бухгалтерии и ее коллега почувствовали себя плохо. Вечером у обеих закружилась голова и двоилось в глазах. Одна из них обратилась за медицинской помощью, а другая надеялась, что все пройдет само. Несмотря на то, что ночью ее тошнило и чувствовала она себя очень плохо, женщина все равно пошла на работу.

Когда директор компании увидел состояние работницы, то срочно отправил ее к врачу. Пациентке сделали КТ, МРТ и взяли пункцию. Медики озвучили диагноз: «ботулизм с транзиторной церебральной ишемической атакой». По их словам, все произошло именно из-за продуктов с обеденного стола.

Женщина в тяжелом состоянии находилась в реанимации, за ее жизнь боролись врачи. Только 13 сентября ее смогли перевести в общую палату, а после выписали. Она до сих пор чувствует небольшую слабость.

Коллега сотрудницы, которая раньше нее пошла в больницу, тоже услышала аналогичный диагноз, ее выписали на два дня раньше. До сих пор неизвестно, какой именно продукт стал источником заражения.

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