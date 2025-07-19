Буйный пациент под наркотиками жестоко избил фельдшера скорой помощи

19-летний юноша избил фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге во время транспортировки. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным 78.ru, инцидент произошел накануне вечером. Бригада медиков приехала на вызов к пациенту, который предварительно был под наркотическим опьянением* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), в квартиру на проспекте Стачек. Собраться пациенту помогла бабушка. Сперва он вел себя нормально и отвечал на вопросы медиков.

Молодой человек заявил, что собирается спать в машине скорой помощи. Но, полежав несколько минут, он резко переменился: стал громко обращаться к Богу, отстегнул ремни и начал избивать фельдшера. Буйный пациент ударил как минимум пять раз медика кулаками и ногами, в том числе по лицу.

Фельдшер нажала тревожную кнопку, и на место приехали росгвардейцы, которые скрутили дебошира. Пострадавшая получила ушибы, ссадины, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

До этого мы писали, что в Нижнем Новгороде беременная пациентка избила фельдшера по дороге в роддом.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.