Будут судить: мать в Башкирии морила голодом и оставляла без лекарств дочь-инвалида

В Башкирии осудят мать, которая морила голодом и оставляла без лекарств 14-летнюю дочь-инвалида. Соответствующие материалы дела уже направлены в суд. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным источника, ребенок-инвалид страдает от заболевания двигательного аппарата. Мать не принимала участие в воспитании и обучении дочери, а также содержала ее в антисанитарных условиях. Девочка не могла нормально питаться и принимать необходимые ей жизненно важные лекарственные препараты.

Отмечается, что подсудимая уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Но урока из этого женщина не извлекла, а продолжила вести привычный образ жизни. Обвиняемая уже признала вину в совершении преступления. Дочь передали на воспитание отцу. Суд скоро рассмотрит дело по существу.

Ранее мы писали о том, что жительница Новосибирска вывела дочь на прогулку в одном летнем платье в +5 градусов.

Местные жители сразу же заметили на детской площадке девочку, качающуюся на качелях и одетую явно не по погоде. Многие из них задались вопросом, что заставило маму ребенка надеть на него летнюю одежду при еще зимней температуре.