«Будут проблемы»: что за «сын прокурора» был с дочерью Цапка в момент ДТП

Скандальное ДТП с участием дочери лидера кущевской ОПГ Анастасии Цапок добралось до федерального телеэфира. В программе «Малахов» появился попутчик девушки, который представлялся «сыном прокурора». О личности молодого человека сообщает журналист 161.RU, побывавший в студии.

Напомним, что инцидент произошел 27 сентября в поселке Николаевка под Таганрогом. Mercedes-Benz Анастасии Оделин Феррер (Цапок) на огромной скорости врезался в жилой дом, проломив стену и разрушив две комнаты, одна из которых была детской. Чудом обошлось без жертв.

Попутчик девушки стал участником программы, но по видеосвязи. Виктор Волков находится под подпиской о невыезде.

Как стало известно, сразу после аварии Волков вел себя крайне агрессивно. На глазах у собравшихся местных жителей он кричал сотрудникам Госавтоинспекции, что он «сын прокурора», его отец «все вопросы порешает» и «поставит гаишников на колени». Позже в эфире на прямой вопрос журналиста, действительно ли он сын прокурора, Волков с улыбкой ответил: «Та не».

Волков подробно описал, что произошло до аварии.

«Мы ехали в деревню поздравить мою бабушку с днем рождения. Обратно ехали выпившие. Настя начала давить тапочку в пол, и не въехали в поворот», — заявил он.

По его словам, после ДТП он вытащил из машины саму Анастасию. И сказал ей, что у них «будут проблемы».

Он рассказал, что у них состоялась встреча с матерью Анастасии, Анжелой-Марией.

«Ну, она очень ругалась прямо. Очень сильно. Готова была прямо прибить чем-нибудь, но понимала, что нельзя», — признался попутчик.

По его словам, он лишь развел руками со словами «получилось как получилось».

Во время самого интервью Волков получил СМС от Анастасии Цапок, которая сейчас находится за рубежом. Девушка посоветовала ему закрыть рот, если он общается с журналистами. Парень признался, что шанс на отношения с девушкой после случившегося равен нулю.

Приглашенный в студию психолог Евгения Береза дала оценку поведению и словам молодого человека.

«У него налицо деградация личности и полное отсутствие раскаяния», — заключила специалист.

Напомним, что по факту ДТП Анастасию Цапок лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 45 тысяч рублей. Ущерб владельцам дома был возмещен по мировому соглашению, о котором мы писали ранее.