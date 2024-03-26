«Буду его ждать до последнего»: мать ищет пропавшего в «Крокусе» сына по одной детали

Мать ищет пропавшего в «Крокус Сити Холле» сына по серебряному кольцу. 30-летний Дмитрий носил драгоценность как амулет и стучал им во время уроков. Мужчина работает педагогом в одной из зеленоградских школ. Об этом сообщает mk.ru.

Родительница мужчины говорит, что 22 марта он отправился с другом на концерт группы «Пикник». В тот день он опоздал и даже не успел сдать вещи в гардероб. Когда вооруженные люди начали стрелять, то Дмитрий выбирался из зала по стенке. Его друг успел спастись, а сам педагог отстал. Его мать приехала на опознание, но не нашла сына ни в одном из списков.

«Среди погибших Дмитрия не было. По крайней мере, мне так показалось. Потом, когда я вышла, еще раз прокрутила у себя в голове увиденное. А вдруг – я просто не допускаю такой мысли, сын среди погибших? Я позвонила еще раз и попросила проверить, если на ком-нибудь из погибших кольцо на пальце?» – поделилась женщина.

Она говорит, что на указательном пальце сына было серебряное кольцо с гравировкой, но украшение он покупал сам. Женщина попросила сотрудников проверить, было ли оно на ком-то из погибших, но кольца не нашли. Мать надеется, что ее сын выжил, но, по ее словам, все кто попал в больницу после теракта, уже опознаны.

«Я буду его ждать до последнего. Он еще молодой, не женатый. Хочу понянчить его внуков», – призналась она.

Женщина говорит, что Дмитрий с детства мечтал стать учителем и увлекался музыкой. Коллектив школы тоже надеется, что ему удалось спастись.

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