«Будто я бичиха какая-то с вокзала»: девушке с модельными данными изуродовали зубы в московской клинике

Девушка, приехавшая в Москву из Магадана, обвинила одну из местных клиник в некачественной работе. Гостья столицы заплатила 6 млн рублей за голливудскую улыбку, однако вместо этого она даже не может больше улыбаться, передает РЕН ТВ.

Россиянка с модельными данными хотела исправить один единственный нюанс, который беспокоил ее — зубы. Ради этого она поехала в Москву, где, казалось бы, нашла решение своей проблемы — лечение в стоматологической клинике за 6 млн рублей. Однако результат девушку не порадовал: спустя пол года та мечтает вернуть все как было.

«Мне зубы эти сточили просто так, что у меня такое ощущение, будто я бичиха какая-то с вокзала. Их просто, я не знаю там... уничтожили. У меня изменилось лицо, у меня образовались складки сразу возле носа», — рассказала жительница Магадана.

После хирургического вмешательства челюсть пациентки начала воспаляться. Из-за постоянного дискомфорта она не могла встать с кровати. Постоянные боли, головокружение, стекающий с зубов гной — превратили жизнь девушки в настоящий ад.

Постоянные корректировки в лечении стоили гостье столицы огромных денег. Когда средства кончились, жительницу Магадана выставили из больницы. Претензии из-за оказания некачественной помощи клиника не принимает, решить вопросы в досудебном порядке — не хочет. Поэтому девушке остается полагаться лишь на адвокатов, которые уже готовят исковые заявления для подачи в суд.

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