«Будто чувствовал, что прощается»: убитый в Петербурге архитектор за день до смерти навестил больную сестру

Застреленный в Санкт-Петербурге архитектор Александр Супоницкий за день до смерти навестил страдающую онкологическим заболеванием сестру Галину. Об этом в разговоре с 78.ru рассказал ее супруг.

Мужчина отметил, что у Александра с сестрой были очень хорошие отношения. Супоницкий оплачивал ее лечение.

«Он давно у нас не был, а за день до убийства приехал. Теперь я могу сказать, что он как будто чувствовал, что прощается. У нас бывали часто, и его брат-двойняшка, и он сам. У них с сестрой очень хорошие отношения, — поделился зять убитого.

По его словам, Галина пока ничего не знает о смерти Александра. Мужчина опасается, что супруга может не пережить потерю брата. Он также сообщил, что не был в курсе о долгах родственника жены.

Напомним, что жестокая расправа над петербургским архитектором случилась в подъезде дома на Кременчугской улице. Топ-менеджер строительной компании Константин Козырев заставил Александра встать на колени и застрелил из карабина на глазах у дочери.

Ранее криминалист Михаил Игнатов назвал убийство архитектора Александра Супоницкого выходящим из ряда вон событием. Он отметил, что «такого никогда не было даже в 90-х».