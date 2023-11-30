Будет работать психолог: в ХМАО приняли меры в школе, где второклассники раздели ученицу догола и клали на снег

В ХМАО приняли меры после того, как второклассники раздели ученицу догола, клали на снег и ставили на колени. Подробности сообщила детский омбудсмен региона Людмила Низамова.

По ее словам, с детьми будет работать психолог.

«Работа с психологом, педагогическая поддержка в школе и восстановительные методы для всех детей, и, в первую очередь, для девочки», - перечислила все меры Низамова. Ее слова приводит Ura.ru.

Она провела беседу и поблагодарила родителей участников инцидента за принятую помощь.

Известно, что проверка Следственного комитета по факту инцидента не завершена. Обстоятельства дела выясняет прокуратура.

Ранее мы писали, что в городе Радужный мальчик с девочкой позвали одноклассницу на стадион. С нее сняли пальто и белье. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Говорилось, что случившееся повлияло на психику ребенка.