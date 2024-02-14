«Будет использован в качестве дров в огне адском»: адвокат избивавших прохожих подростков пригрозил судье

В Тюмени адвокат пригрозил судье адом, после того как тот отправил в СИЗО подростков, подозреваемых в избиениях случайных прохожих. Об этом сообщает 72.ru.

Юрист остался недоволен таким решением и сделал громкое заявление.

«Я судью предупредил. И буду свидетелем в Судный день, когда он будет использован в качестве дров в огне адском. Это истина, а не юриспруденция. На юриспруденцию плевать хотят все здесь», – высказался адвокат.

Напомним, что были арестованы трое молодых людей, которых обвиняют в избиении школьников. По решению Центрального районного суда Тюмени, двое подростков и 18-летний житель отправились в СИЗО.

Адвокат выразил недовольство тем, что подростков поместили в следственный изолятор, утверждая, что в суде «плевать хотят» на принципы юриспруденции. Мужчина считает, что деяние подростков не составляет преступления и должно быть квалифицировано как административное правонарушение.

Поводом для уголовного преследования подростков стало видео, опубликованное в Сети, на котором они избивают прохожих на улицах и фиксируют это на камеру. После того как это видео заинтересовало полицию, началось расследование.

Ранее мы писали о том, что в Ульяновске мужчина избил таксиста и угнал его машину. Вдобавок преступник обыскал салон и забрал себе смартфон водителя такси. Угонщиком оказался 24-летний нигде не работающий местный житель.