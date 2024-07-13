Будет допрошена следователями: маму найденного в чемодане мальчика задержали
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Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Перми, которая подозревается в убийстве сына. Труп мальчика обнаружили на помойке. Он был спрятан в чемодане.
Мать несовершеннолетнего была объявлена в розыск сразу после сообщения о его смерти. Ее задержали спустя пару дней, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Труп мальчика обнаружил бездомный мужчина. Бездыханное тело лежало в чемодане. На нем присутствовали колото-резаные раны и следы удушения.
Мать несовершеннолетнего подозревают в совершении преступления. По какой причине женщина могла совершить убийство, пока не сообщается. В ближайшее время она будет допрошена следователями.
Ранее консьержка заявила, что семья убитого в Перми мальчика была благополучной. Также она рассказала о подозреваемой в убийстве.