Будет что вспомнить: в Тюмени студент подверг друга смертельной опасности

В Тюмени студент привязал своего друга на санках к багажнику машины и прокатил его по центру города. По его словам, он сделал это, чтобы потом вспоминать об этом в старости. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД по Тюменской области, где опубликовано видео с инцидентом и опросом молодого человека.

«Тюменский студент прицепил санки к автомобилю и прокатил на них друга по улице Ленина. Молодой человек рассказал, что организовал эту поездку, которой подверг жизнь человека серьезной опасности, чтобы было что вспомнить в старости», — сообщили в УГИБДД.

Объясняя свой поступок, молодой человек признался, что не хотел распространения ролика с происшествием Интернете. Студент утверждает, что они с другом понимали все риски, старались быть максимально аккуратными и следили за дорогой.

Известно, что нарушителя оштрафовали на 6 тыс. рублей за езду без госномеров на авто и перевозку пассажира вне кузова машины.

Ранее сообщалось о том, что таксисты-мигранты не поделили дорогу и открыли стрельбу в центре Санкт-Петербурга.