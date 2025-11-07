«Будем обжаловать»: блогеру-миллионнику вынесли приговор за развращение девочек

Защита карельского блогера Евгения Егорова обжалует вынесенный ему приговор. Суд в Петрозаводске дал 13 лет молодому человеку, развращавшему несовершеннолетних детей. Его адвокат Геннадий Савенков заявил в беседе с 360.ru, что считает вердикт несправедливым и сфальсифицированным.

Егорова признали виновным в ряде преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В качестве наказания он был приговорен к отбыванию срока в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд запретил ему в течение 15 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сообществ в интернете.

По данным следствия, подсудимый вступал в переписку с несовершеннолетними девочками, склоняя их к записи видео сексуального характера. Кроме того, на его интернет-канале были обнаружены и публиковались видеозаписи, содержащие сцены насилия.

Адвокат осужденного резко высказался о решении суда.

«Это безобразие. Приговор несправедливый, я в этом уверен. Дело сфальсифицировано. Мы будем обжаловать приговор», — заявил юрист.

