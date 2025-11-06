Суд вынес приговор братьям, убившим байкера из-за спора о парковке

Московский городской суд огласил решение по громкому делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Зарезавшие молодого человека братья получили 17 и 12 лет. Подробности сообщает 360.ru.

Напомним, что все произошло в апреле прошлого года в районе Люблино. Конфликт разгорелся из-за неправильно припаркованной машины. Байкер сделал замечание водителям. В ответ на это двое братьев, Шахин и Шохрат Аббасовы, напали на него. Сначала они избили мужчину, а затем Шахин схватил нож и нанес несколько ударов.

После этого братья попытались скрыться. Им помогли уехать с места преступления их родственники и знакомые, которые предоставили машины.

Суд назначил братьям Аббасовым длительные сроки в колонии строгого режима. Старший брат, Шахин, который нанес ножевые удары, получил 17 лет. Его брат, Шохрат, участвовавший в избиении, приговорен к 12 годам. Еще один участник, который укрывал братьев в Ростовской области, получил 8 лет колонии и штраф в три млн рублей.

Отец братьев был полностью оправдан судом. Дядя и друг семьи, которых обвиняли в пособничестве, получили срок около двух лет. Они уже провели это время в следственном изоляторе, поэтому их освободили прямо в зале суда.

Адвокат семьи погибшего байкера заявил, что недоволен освобождением троих фигурантов и намерен обжаловать приговор.

А представитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов назвал приговор для самих убийц значительным. Он пообещал, что байкерское сообщество будет следить, чтобы сроки не были сокращены после апелляций.

