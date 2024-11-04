Бросившую дочь в Анталье россиянку и ее мать содержат в одной камере и будут судить по турецкому законодательству
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Россиянку, бросившую дочь в туалете аэропорта в Анталье, будут судить по турецкому законодательству. Об этом рассказала адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Суд пройдет и над матерью россиянки. Он также состоится в Турции.
«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь…», - рассказала Полат и добавила, что неизвестны дальнейшие события. Ее слова приводит РИА Новости.
Дело начнут рассматривать по существу в декабре. Адвокат россиянки будет настаивать, что умысла в ее действиях не было.
Пока невозможно предполагать, каким будет наказание, заметила Полат. На исход повлияют разные факторы – они могут смягчить приговор.
Также известно, что девушку и мать содержат в одной камере. За брошенным в туалете ребенком ухаживают турецкие соцслужбы.
Ранее сообщалось, что россиянка захотела забрать дочь и воспитывать. Адвокат также говорила, будто молодая мать даже не поняла, что родила.