Бросившую дочь в Анталье россиянку и ее мать содержат в одной камере и будут судить по турецкому законодательству

Россиянку, бросившую дочь в туалете аэропорта в Анталье, будут судить по турецкому законодательству. Об этом рассказала адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Суд пройдет и над матерью россиянки. Он также состоится в Турции.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь…», - рассказала Полат и добавила, что неизвестны дальнейшие события. Ее слова приводит РИА Новости.

Дело начнут рассматривать по существу в декабре. Адвокат россиянки будет настаивать, что умысла в ее действиях не было.

Пока невозможно предполагать, каким будет наказание, заметила Полат. На исход повлияют разные факторы – они могут смягчить приговор.

Также известно, что девушку и мать содержат в одной камере. За брошенным в туалете ребенком ухаживают турецкие соцслужбы.

Ранее сообщалось, что россиянка захотела забрать дочь и воспитывать. Адвокат также говорила, будто молодая мать даже не поняла, что родила.