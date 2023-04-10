Житель Азова сломал челюсть своей несовершеннолетней возлюбленной

Становятся известны все новые подробности инцидента, произошедшего в Азове. 18-летний бой-френд изувечил свою бывшую несовершеннолетнюю подругу.

По сведениям News.ru, Родион накинулся на девушку в тот момент, когда она шла по улице в сопровождении своего нового ухажера и его отца. Завязалась драка, в которой численный перевес оказался на стороне попутчиков девушки.

Родиону разбили нос, на том инцидент, казалось, был исчерпан.

Но 16-летняя россиянка пожалела своего «бывшего», достала салфетку и попыталась стереть с его лица кровь. В этот момент Родион спросил любит ли она его. И, получив отрицательный ответ, ударил ее кулаком в лицо. Удар был такой силы, что девушка потеряла сознание и упала на тротуар. Врачи диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

«Он и раньше поднимал на нее руку, - призналась чуть позже мать потерпевшей, – но она его очень сильно боялась, мы узнали об этом только сейчас». Оказалось, Родиона боялась не только семья избитой девушки..

«Мне начали писать и звонить люди, которые тоже пострадали от насилия с его стороны. Но говорят, что не могут никак добиться того, чтобы он понёс наказание. И зная семью, я понимаю почему. Мама Родиона – бывший сотрудник МВД. Она нам так и сказала, что её сыну ничего не будет, она его отмажет».