Брошенного в туалете аэропорта в Турции ребенка будут возвращать в Россию

Рожденного и брошенного в туалете аэропорта в Анталье ребенка будут возвращать в Россию. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Безусловно, все будет в рамках нашего законодательства, потому что ребенок – гражданин России», - сообщила парламентарий. Ее слова приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Что же касается матери, между Россией и Турцией действует договор об экстрадиции. «Поэтому как решат на этом уровне», - добавила Кузнецова.

Известно, что мать ребенка находится в изоляторе в Турции.

Парень 18-летней студентки заявил, что не знает, кто отец ребенка. По словам молодого человека, он встречался с девушкой с лета.

Напомним, россиянка родила в туалете аэропорта в Анталье. Девушка летела из отпуска с матерью. После родов они оставили малыша и поспешили перейти границу. Ребенка нашла уборщица. Женщин задержали – они утверждали, что не знали о беременности.