«Бросали на пол без разбора»: полиция Мексики обнаружила в крематории более 380 тел, которые не были сожжены

В одном из крематориев мексиканского города Сьюдад-Хуаресе нашли 381 тело, некоторые из них должны были сжечь еще два года назад. Страшную находку сделала полиция, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, трупы лежали «один на другом» на полу по всему крематорию. Все тела были забальзамированы. По оценкам властей, некоторые останки могли находиться там до двух лет.

«У нас есть 381 тело, которое было помещено в крематорий, но не было кремировано. Их просто бросали без разбора, один на другой, прямо на пол», — заявил представитель прокуратуры штата Чиуауа.

По его словам, сотрудники учреждения вместо праха усопших отдавали их родственникам «другой материал». Что именно получали семьи умерших, не уточняется.

Так как в Мексике широко распространена организованная преступность, правоохранителям предстоит выяснить, были ли среди тел те, кто погиб насильственной смертью. Это инцидент стал ярким примером того, то в стране наблюдается кризис в судебно-медицинской системе, пишет издание.

Ранее «Страсти» писали о том, как в Мексике жестоко убили 23-летнюю блогершу, бизнес-леди Валерию Маркес. Неизвестные несколько раз выстрелили в девушку, когда она вела прямой эфир в личном блоге.