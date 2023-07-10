Бросала на пол и пинала: москвичка жестоко избила троих детей во время осмотра у педиатра

В Москве многодетная мать пришла на прием к педиатру и избила троих детей во время осмотра. Она бросала несовершеннолетних на пол, кричала и пинала.

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, все произошло в поликлинике в Северном районе Москвы. 41-летняя многодетная мать пришла на прием с сыновьями 5 и 8 лет, а также 7-летней дочерью.

В какой-то момент она вышла из себя и стала избивать непослушных ребят. На просьбу врачей остановиться мать отреагировала также агрессивно: начала оскорблять и угрожать жалобами.

После случившегося врачи осмотрели детей: на телах нашли старые травмы, включая ушибы и гематомы. Откуда они взялись, мать не объяснила. Медики вызвали полицию и опеку.

В отношении женщины начата проверка. Известно, что в семье также подрастает 14-летняя девочка.

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