Брат выжившего на лодке в Охотском море сошел с ума после смерти сына

Выживший на лодке в Охотском море рассказал, что его брат сошел с ума после смерти сына. Мужчина умер спустя 10 дней.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам оставшегося в живых, родственник плакал, кричал и постоянно выпрыгивал из лодки в воду. Мужчина доставал его, переодевал и грел.

Известно, что подросток скончался 18 сентября. Мальчик умер от голода. После смерти сына отец отказывался от еды и скончался через 10 дней.

Напомним, мужчина выжил после 67 дней пребывания в Охотском море. Сообщалось, что его нашли благодаря бывшей жене – она требовала не прекращать поиски. При этом трижды их заканчивали – два раза официально. Женщина продолжала ходить в прокуратуру, требуя не останавливать поиски. Она верила, что мужчина жив.