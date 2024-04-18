Брат убившего байкера мигранта мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц

Старший брат предполагаемого убийцы 24-летнего байкера Кирилла зарабатывал в России около 15 миллионов рублей в месяц. Мужчина оказался владельцем черного автомобиля BMW пятой серии, на котором он помог скрыться преступнику. Сейчас братья находятся в бегах, их ищет полиция.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, родственник 21-летнего приезжего из Азербайджана является владельцем магазина обуви на Wildberries. За 11 месяцев ему удалось реализовать на маркетплейсе более 14 тысяч пар обуви, включая похожие на брендовые модели.

Напомним, вечером 17 апреля 24-летний парень на мотоцикле сделал замечание 21-летнему водителю белого автомобиля Toyota Camry из-за парковки на тротуаре во дворе дома на Краснодарской улице в Москве, после чего получил смертельный удар ножом в живот. Молодой человек скончался в больнице от полученных травм. Преступнику и его брату удалось скрыться.

Ранее стало известно, что черный автомобиль BMW, на котором скрылись убийцы байкера Кирилла, обнаружили брошенным в Москве. По предварительным данным, беглецы сменили транспорт и скрылись в неизвестном направлении, их поиски продолжаются.