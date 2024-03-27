Брат сценариста шоу «Сам себе режиссер» задержан с наркотиками

В Москве сотрудники полиции задержали с наркотиками журналиста Георгия Белецкого. Об этом сообщает Regnum.

По информации источника, ночью 21 марта сотрудники ГИБДД на улице 1905 года остановили для проверки такси, в салоне которого находился Георгий Белецкий. Один из дорожных полицейских заметил, что пассажир при виде правоохранителей начал нервничать. В итоге полицейские захотели досмотреть Георгия и обнаружили у него два свертка с неизвестным веществом. Содержимое направили на экспертизу, а сам журналист был задержан.

Позднее экспертиза показала, что это 4,4 грамма гашиша. В ходе допроса журналист объяснил правоохранителям, что купил наркотическое вещество для личного употребления и не планировал его никому продавать. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Стоит отметить, что Георгий Белецкий является братом Родиона Белецкого, сценариста знаменитого шоу «Сам себе режиссер».

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