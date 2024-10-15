Брат Салтанат Нукеновой помогает семье убитого в Казахстане подростка

В начале октября в казахстанском городке Талгаре убили 16-летнего подростка Шерзата Болата. Школьник получил ранение в драке, завязавшейся из-за банки пива. Семье мальчика помогает правозащитник, брат Салтанат Нукеновой, которую с особой жестокостью в прошлом году лишил жизни муж.

4 октября на кассе в местном магазине работал отец мальчика Каржаубай Нурымов. По профессии он фельдшер скорой помощи, но в тот день заменял за прилавком жену Гулбару.

Поздно вечером в магазин зашли двое молодых людей и потребовали продать им пиво. Нурымов отказался, увидев, что они несовершеннолетние. В результате перепалки он согласился отдать напитки даже бесплатно. Рядом был Шерзат. Не стерпев такого отношения к отцу, он ударил покупателя по лицу на улице. Тот отошел в сторону и кому-то позвонил. Спустя время приехали еще три человека. Каржаубай поговорил с агрессивными молодыми людьми и попытался замять конфликт, пишут РИА Новости.

Во главе банды был молодой человек по имени Нурбол. Он не согласился на уговоры отца Шерзата и потребовал его привести сына. Каржаубая ударили бутылкой по голове, а Шерзата — избивали ногами и прикладом от ружья. Нурымов звонил в полицию несколько раз, но правоохранители не приехали.

В драке участвовали 10−15 человек, в том числе девушки и взрослый мужчина по имени Чика. У всех было огнестрельное оружие и ножи.

Шерзат, его дядя и друг получили ножевые ранения. Юноша умер в реанимации, не приходя в сознание. Его родные еще в больнице.

К делу подключился правозащитник Айтбек Амангельды, чью сестру забил до смерти супруг в прошлом году. Он привлек команду адвокатов и отчитывается в соцсетях о проделанной работе.

Напомним, убийцу Салтанат Нукеновой Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года.