Брат погибшей в Москве сотрудницы банка рассказал о ее парне, который снимал все на видео

Брат погибшей в Москве сотрудницы банка рассказал о ее молодом человеке, который 15 минут снимал видео вместо того, чтобы вызвать экстренные службы. Мужчина оказался единственным свидетелем ее смерти.

Родственник рассказал, что сестра встречалась с этим человеком полтора месяца. Пара жила в съемных апартаментах.

Брат не был знаком с молодым человеком сестры. Он рассказал, какую версию произошедшего озвучил мужчина.

Оказалось, что пара сначала сидела вчетвером с друзьями, потом осталась вдвоем – друзья отправились в клуб.

«По его словам, она начала себя неадекватно вести,... кричать, что он ее предал. Видимо у них что-то произошло, какой-то конфликт», - сообщил родственник сайту mk.ru.

Также он прокомментировал сообщения в СМИ, что девушка пила какие-то лекарства. По словам брата, кроме противозачаточных, она ничего не принимала.

Юноша недоумевает, «почему молодой человек предпочёл снимать всё на видео, а не вызывать экстренные службы».

Также стало известно, что девушка была родом из Омска – семья приезжала в Москву забирать тело. Она жила в Москве 7 лет и приехала в столицу, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Погибшая хорошо зарабатывала.

Ранее мы писали, что звезда «Давай поженимся!» чуть не умерла на процедуре у косметолога.