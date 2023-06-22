Звезда «Давай поженимся!» чуть не умерла на процедуре у косметолога
У блогера Картье Бугатти случился отек Квинке во время косметологической процедуры.
Блогер Картье Бугатти пострадала на косметологической процедуре по уменьшению губ.
Об этом сообщает Super.ru.
Девушка хотела скорректировать форму губ, однако во время введения препарата у нее началась аллергия на гиалуронидазу. Далее у блогера случился отек Квинке, губы сильно опухли, а лицо изменило форму.
В клинике Бугатти дали лекарственный препарат от аллергии, на который организм девушки также среагировал негативно. Врачам удалось ее спасти, и сейчас она чувствует себя намного лучше.
Картье уверяет, что если бы она знала об аллергии на препарат, оставила бы лицо без изменений.
Кристина Вишнивецкая, так зовут блогера в жизни, прославилась после участия в шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале», во время которого она заявила, что Новороссийск — это планета. Кстати, в мае прошлого года Бугатти впервые стала мамой, сына блогер назвала Аристархом.
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