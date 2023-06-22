Звезда «Давай поженимся!» чуть не умерла на процедуре у косметолога

Блогер Картье Бугатти пострадала на косметологической процедуре по уменьшению губ.

Об этом сообщает Super.ru.

Девушка хотела скорректировать форму губ, однако во время введения препарата у нее началась аллергия на гиалуронидазу. Далее у блогера случился отек Квинке, губы сильно опухли, а лицо изменило форму.

В клинике Бугатти дали лекарственный препарат от аллергии, на который организм девушки также среагировал негативно. Врачам удалось ее спасти, и сейчас она чувствует себя намного лучше.

Картье уверяет, что если бы она знала об аллергии на препарат, оставила бы лицо без изменений.

Кристина Вишнивецкая, так зовут блогера в жизни, прославилась после участия в шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале», во время которого она заявила, что Новороссийск — это планета. Кстати, в мае прошлого года Бугатти впервые стала мамой, сына блогер назвала Аристархом.

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