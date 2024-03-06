Брат не смог выбить дверь: третьеклассница заперлась в комнате и погибла во время пожара

Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Раменском городском округе Подмосковья в ночь на 6 марта. Журналистам mk.ru стали известны подробности трагичного случая.

В частном двухэтажном доме, где случилось возгорание, проживали две семьи. Матери разместили всех детей по комнатам. Своя комната была и у девятилетней девочки. В день трагедии она заперлась изнутри.

Когда ночью пламя охватило строение, то жильцы начали спасаться. В том числе была предпринята попытка спасти третьеклассницу, которая почему-то уже не вышла из комнаты. Дверь в помещение попытался выбить старший брат девочки, но не смог. А после ликвидации пожара спасатели обнаружили обгоревший труп несовершеннолетней.

Точная причина смертельного пожара пока не называется. По некоторым предположением известно, что в доме могла быть неисправна проводка.

Ранее в Краснодарском крае при возгорании погибли трое детей. Пламя охватило многоквартирный дом.