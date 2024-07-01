Боялся, что его убьют: в Москве взобравшегося с сыном на подоконник мужчину госпитализировали

Случившаяся утром 1 июля в Москве история с мужчиной, который забрался на подоконник четвертого этажа вместе с сыном и забаррикадировался в квартире, получила неожиданное продолжение. Как оказалось, москвич лишь хотел заказать пиццу. Об этом пишет mk.ru и приводит подробности инцидента.

По информации издания, около 8 часов утра жители одного из домов на улице Старый Гай в Москве обратили внимание на то, что их 58-летний сосед встал на подоконник вместе с 8-летним сыном. Очевидцы предположили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, что представляет опасность для мальчика и него самого. После прибытия на место происшествия экстренных служб москвич стал просить, чтобы ему передали через окно зарядку для телефона и заказали пиццу, потому что его сын хочет есть.

Однако ситуация осложнялась и тем, что мужчина также забаррикадировался в квартире. В течение часа сотрудники полиции уговаривали москвича освободить вход в квартиру от тяжелых предметов и открыть дверь. Затем мужчина заявил, что он ему пришлось сооружать баррикады, поскольку ночью к нему в дверь ломились незнакомцы. По мнению жильца дома, преступники использовали лом, а прислала их его родная сестра, которая уже давно хочет выселить его с детьми из квартиры.

В разговоре с сотрудниками полиции мужчина уверял, что неизвестные могли его убить. По его словам, ночью он вызывал полицию, однако патруль быстро уехал, а преступники ушли только под утро. Поэтому москвичу показалось, что он обеспечит себе и сыну безопасность, соорудив баррикады.

В результате произошедшего мужчина был госпитализирован в специализированную лечебницу. Вероятно, у него могло возникнуть душевное расстройство.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье двое детей повисли на балконе четвертого этажа, пока их мать спала.