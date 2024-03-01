«Боялись позора»: боец ММА зарезал сестру-косметолога в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге боец ММА зарезал сестру-косметолога складным ножом. По словам друзей девушки, он мог испугаться позора – ранее супруг убитой нашел переписку с другим мужчиной.

Подробности трагедии сообщает сайт Kp.ru.

Молодой человек лично позвонил в полицию и сообщил об убийстве сестры. Предварительно, он нанес ранения из-за ссоры, однако ее причина неизвестна. Убитая 32-летняя девушка работала косметологом, вела блог в соцсетях, где было 12 тысяч подписчиков.

Друзья девушки сообщили, что в ее первом браке не было любви – девушку выдали замуж согласно традициям. Друзьям известно, что супруг «гулял».

«Он нашел у нее переписку с другим мужчиной. После этого приехал брат и насильно увез Аделю из Москвы в Петербург. У них очень религиозная семья, может, боялись позора», - предположили собеседники.

Потом ее жизнь изменилась: девушка полностью приняла веру и решила отойти от косметологии. Она сообщила подругам, что этому способствовал некий мужчина. О ком шла речь, неизвестно. Девушка стала замкнутой.

Что касается ее взаимоотношений с братом, то те никогда не ругались, вспоминает подруга. Еще неделю назад они общались: девушка была в хорошем настроении и ни на что не жаловалась.

Истинные причины убийства предстоит выяснить следователям.

Ранее сообщалось, что в Махачкале убили 20-летнего бойца ММА.