Боялась ездить одна на поездах: отец погибшей при крушении поезда в Коми девочки выкупил для нее купе

16-летняя девочка, погибшая при сходе поезда с рельсов в Коми, ехала одна в купе. Отец специально выкупил для дочери четыре места и ждал ее в Пензе.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, девочка боялась ездить на поездах одна, и, для спокойствия, отец купил дочери четыре места в одном купе. Когда опрокинулся вагон, в котором ехала подросток, она выпала в окно, и ее зажало.

По предварительным данным, она скончалась от полученных травм.

Погибшая была отличницей в местной гимназии. Занималась спортом и увлекалась театром.

Сначала девочку объявили без вести пропавшей, но после ее тело нашли под десятым вагоном поезда сотрудники экстренных служб.

Вечером в среду, 26 июня, две трети вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов вскоре после отправления. Внутри находилось 232 человека. По последним данным, погибли три человека: ранее были найдены тела двух мужчин-вахтовиков.

Очевидцы событий рассказали, что им пришлось провести 12 часов в неотапливаемых вагонах. Чтобы согреться, они разводили костры прямо в поезде. К утру пассажиры сами пошли в сторону станции «Угольная», куда пострадавшим привезли воду, за которую у них попросили 80 рублей.