Борт оказался неисправен: россияне не смогли улететь из Дубая после двух часов кружения над ним

Самолет с россиянами на борту после вылета из аэропорта Дубая вернулся в пункт отправления. Оказалось, что воздушное судно неисправно, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лайнер поднялся в небо над Дубаем днем. Практически сразу же командир экипажа принял решение вернуться. Чтобы приземлиться в аэропорту, самолету пришлось два часа кружить над городом, вырабатывая топливо.

Изначально причиной случившегося называли план «Ковер» (режим закрытого неба). Однако потом стало известно, что на самом деле лайнер оказался неисправен. Ему потребовалось устранить поломку после приземления.

Ранее сообщалось, что самолет со 199 пассажирами летел без управления 10 минут. У пилота внезапно случился припадок. Капитан не мог войти к нему в кабину.