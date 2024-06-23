«Борщ с капусткой, но не красный»: героя мема Литвинкова госпитализировали после передозировки

Героя мема про «борщ с капусткой, но не красный» Никиту Литвинкова экстренно доставили в больницу в Московской области. По предварительной информации, причиной госпитализации блогера стала передозировка наркотиками.

Подробности госпитализации блогера не уточняются. Сейчас он находится в реанимации, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Литвинков долгое время жил в Таиланде. Однако он находился в стране дольше разрешенного срока как минимум на пять месяцев. Никите удалось уладить все вопросы, связанные с нарушением миграционного законодательства. Мужчина, который остался практически без денег, купил билеты до России за счет мамы.

В России блогер пытался найти работу и снова начал вести социальные сети. Со слов туристов, в Таиланде он вел себя неадекватно и постоянно употреблял запрещенные вещества. Пациенту оказали первую помощь, но пока он находится в реанимации.

В 2008 году в Интернете стал популярным отрывок из репортажа королёвского телеканала про школьную столовую. В нем Никита Литвинков эксцентрично рассказывает о меню в учебном заведении. Благодаря видео парень прославился на всю страну.

Ранее срочно госпитализировали журналиста Отара Кушанашвили. Телеведущий попал в больницу 20 июня из-за боли в брюшной полости. Предварительно, ему диагностировали цирроз печени, напряженный асцит, двусторонний гидроторакс.