Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали, требуется срочная операция

Журналист Отар Кушанашвили попал в больницу в Красногорске. Его госпитализировали 20 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Lomovka.

По данным источника, журналист жаловался на боли в брюшной полости, из-за которых решил пройти обследование. Предварительно, ему диагностировали цирроз печени, напряженный асцит, двусторонний гидроторакс. Кушанашвили требуется срочная операция. Однако, как передает информатор, денег у него на нее нет.

Lomovka сообщает, что хирургическое вмешательство, необходимое журналисту, стоит около 1 миллиона рублей. По данным канала, близкие Отара сейчас обращаются за помощью к неравнодушным.

Сам журналист выходил на связь с поклонниками в блоге 19 июня и говорил о том, что отснял выпуск своего шоу в тяжелом физическом состоянии. Подробностей он раскрывать не стал.

Ранее появились детали госпитализации актера Алексея Бардукова, которому потребовалась помощь медиков из-за ботулизма. Стало известно, что плохо ему стало за два дня до обращения в больницу, но он игнорировал плохое самочувствие.