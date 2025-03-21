Боролась с тяжелой болезнью и продолжала работать: детский тренер умерла после экстренной посадки

Детский тренер по плаванию скончалась после экстренной посадки в Нижнем Новгороде. Женщина летела из Челябинска в Москву. На борту воздушного судна ей внезапно стало плохо, передает 74.ru.

Информацию о смерти тренера по плаванию подтвердили в спортшколе «Юника». Там рассказали, что женщина пришла работать в спортивный комплекс ЮУрГУ 18 лет назад. В 2020 году у специалиста обнаружили тяжелое заболевание, но она продолжила вести учеников.

«Она до последнего стояла, еще 6 марта она выходила на бортик, хотя ей было очень тяжело», — заявили в спортшколе.

После экстренной посадки в Нижнем Новгороде пассажирку рейса госпитализировали. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти россиянку, но их старания оказались тщетны.

Ранее сообщалось о смерти директора Национального театра танца Якутии Александра Алексеева. Он разбился в автомобильной аварии.