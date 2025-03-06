После ДТП умер директор Национального театра танца Якутии Александр Алексеев. Об этом сообщает ТАСС.

5 марта произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека — водитель и два пассажира иномарки. Врачи боролись за жизнь потерпевших, но один из них умер в день аварии. 6 марта стало известно, что после продолжительной операции ушел из жизни Александр Алексеев.

«Перенес продолжительную операцию, в течение трех часов врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он умер. Нет слов, невосполнимая утрата», — пишет источник.

Также 5 и 6 марта умерли сестра и брат Алексеева.

Напомним, в 1992 году государственный ансамбль танца Якутии был преобразован в Национальный театр танца, директором был назначен Алексеев. Под его руководством коллектив завоевал множество всероссийских и международных наград.

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