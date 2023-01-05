Большой бэби-бум: россиянки массово едут в Аргентину для родильного туризма

В аргентине начался бум родильного туризма среди россиянок. Причем женщины отдают предпочтение именно Буэнос-Айресу.

Такое явление как родильный туризм довольно распространено среди беременных. Его цель – дать ребенку гражданство желаемой страны. В 2022 году россиянки массово выбрали для этого Аргентину. Об этом сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Аргентине Георгий Полин. По его словам, около 2000 – 2500 российских граждан переехало для появления на свет детей. При этом он предвидит, что в 2023 году эта цифра может возрасти до 10000.

Выбор именно Аргентины для родильного туризма объясняется тем, что там не нужна виза для визита. А продлить пребывание и подать заявление на вид на жительства довольно просто. А Буэнос-Айрес россиянки предпочитают из-за высокого уровня медицины. Причем это касается и частных, и государственных учреждений.

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