«Большое горе»: отец устроившей стрельбу брянской школьницы похудел и обратился к Богу

Отец устроившей стрельбу брянской школьницы сильно похудел и обратился к Богу. Об этом рассказали соседи семьи, которые пообщались с ИА Регнум.

Напомним, что больше четырех месяцев назад в школе Брянска случилось смертельное происшествие. Одна из учениц пришла в ученое заведение с отцовским дробовиком и стала стрелять в одноклассников. При этом подросток тоже умерла. У девочки была сестра-двойняшка и семья, о которой ничего не слышно.

Соседи говорят, что родственники школьницы находятся в большом стрессе и их стараются не беспокоить. Но они часто видят главу семейства, который сильно изменился.

«Он очень сильно похудел, для него всё произошедшее — очень большое горе. Да и жена тоже, на ней лица нет. А дочка замкнулась в себе, они даже не знают, что с ней делать. Раньше они всегда вместе были, а теперь она одна осталась», – поделилась женщина.

По ее словам, сейчас сестра той самой ученицы не ходит в школу, а находится на домашнем обучении. Соседям очень жаль, что у них произошла такая ситуация. Ведь родители потеряли одного ребенка, а отцу еще и предъявили обвинение.

«А он человек хороший, про него ничего плохого не скажешь, и работник тоже хороший», — добавила женщина.

Напомним, что школьница с ружьем пришла в учебное заведение 7 декабря утром. Погиб один человек, а сама ученица покончила с собой. Были госпитализированы пятеро детей с ранениями. После случившегося 53-летний отец подростка был задержан, ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия, так как дочь воспользовалась его дробовиком. Кроме того, мужчину отправили под стражу по обвинению в доведении дочери до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Позже ему смягчили меру пресечения и заменили на запрет определённых действий.

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