Блогера Михаила Литвина задержали полицейские после драки с футбольным фанатом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Основателя футбольной команды Lit Energy и блогера Михаила Литвина после драки с фанатами задержали полицейские. Как сообщают журналисты, футболиста увезли в отделение полиции после матча. Сейчас он вместе с другом Рустамом Ахмадулиным и фанатом СКА Сергеем Плыниным ждет составления административного протокола.

По предварительной версии, Литвину может грозить до 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Это не первый арест блогера. В 2020 году он получил 5 суток ареста после того, как сжег свою машину и выложил ролик в соцсетях.

Напомним, конфликт между Литвином и фанатами произошел накануне днем. В драке едва не поучаствовал рэпер Баста. Об этом мы писали в нашем материале.