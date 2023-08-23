Больше не стесняется своего тела: женщина продала дом ради пластики груди

33-летняя женщина из британского города Нанитон продала дом, чтобы оплатить операцию по уменьшению груди. Об этом сообщает Daily Mirror.

Британка признается, что всегда испытывала стеснение из-за большого размера груди. Она отметила, что даже в юном возрасте люди часто обращали внимание на ее тело. Когда женщина стала мамой и выкормила двоих детей, ее грудь увеличилась до восьмого размера.

Как утверждает жительница Британии, грудь постоянно давила ей на ребра. От боли в плечах она пыталась избавиться, прибегнув к физиотерапии.

«Следы от лифчика там не проходили. И я постоянно присыпала тальком под грудью», – подчеркнула она.

К тому же женщина не могла взять на руки детей и носить одежду, которая ей нравилась. В надежде избавиться от вечного дискомфорта и боли она решила лечь под нож хирурга и обратилась в Национальную службу здравоохранения Англии.

В бесплатной операции британке отказали, и тогда она вложила в свою мечту деньги с продажи дома. Кроме этого, она взяла в кредит три тысячи фунтов стерлингов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь женщина радуется своему третьему размеру. Более того, она назвала решение сделать операцию лучшим в своей жизни.

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