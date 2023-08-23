Изуродованной после операции Тимура Хайдарова девушке выплатили крупную компенсацию

Девушке, пострадавшей после операции Хайдарова, вернули более 1,5 млн рублей, об этом сообщает kp.ru. Журналисты и ранее сообщали, что с некоторыми жертвами неудачных операций звездного хирурга уже начали связываться для урегулирования скандала. На этот раз дело дошло до финансовой компенсации.

Екатерина — одна из давних пациенток Тимура Хайдарова, сначала она делала у него блефаропластику, которая устроила женщину. Однако через какое-то время она решилась на более серьезные изменения. Екатерина простояла в очереди на комплексную пластику полтора года и отдала за липосакцию, абдоминопластику и маммопластику круглую сумму. На этот раз результаты операции женщину не устроили.

Кривые импланты, синяки и обвисший живот не прошли спустя год после хирургического вмешательства, а независимые врачи, по которым ходила Екатерина, в один голос утверждали, что деформации не связаны с особенностями ее организма.

Тогда же случился скандал с певицей Славой и ее коллегой Любовью Успенской, которые тоже остались недовольны результатами пластических вмешательств Хайдарова. На этом фоне Екатерина решила написать досудебную претензию в клинику, где работает звездный хирург. И эта жалоба сработала — девушке вернули деньги.

«Мне принесли извинения и пригласили на медицинскую комиссию, в ходе которой стало понятно, что нужно все переделывать. Тогда же вернули деньги, наличными. Кроме того, в будущем мне предстоит пережить еще один наркоз, хотя после первого я и так половину волос потеряла. Но жить с такой фигурой невозможно. Мне придется все переделывать», — рассказала девушка.

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