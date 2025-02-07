Более 100 человек ищут на свалке части тела экс-мэра Самары: новые подробности убийства

Более ста человек отправились на поиски останков экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. По данным Telegram-канала Baza, части тел погибших могли быть вывезены на полигон «Преображенка» — туда свозили отходы с мусорных контейнеров у дома, где жил бывший чиновник.

Следователи установили, что подозреваемая в убийстве внучка экс-мэра Екатерина Тархова в период с 7 по 8 января 2025 года расчленила трупы и по частям выбрасывала в мусорные баки в разных частях города. Чтобы не привлекать к себе внимание, она прятала останки в пластиковых бочках с щелочной жидкостью.

При этом, по словам источников, шансов найти хоть что-то очень мало. 29-летняя Екатерина отказывается давать показания, поэтому в правоохранительных органах не могут установить, как именно предполагаемая убийца замаскировала останки.

7 феврале Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве — дедушки и бабушки. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

Ранее сообщалось, что дочь убитого экс-мэра Самары может скоро выйти на свободу из-за несовершеннолетнего внука, оставшегося без опекунов. Об этом сообщил адвокат Андрей Карномазов, представляющий интересы Людмилы Тарховой. По его словам, отбывающую наказание в колонии за вымогательство 200 миллионов рублей Людмилу могут выпустить по УДО, так как 6-летний сын ее дочери оказался в детском доме.