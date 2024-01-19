Боль была нестерпимой: актриса «Современника» сломала руку, упав на ступеньках театра

28-летняя актриса Анастасия Кутявина поскользнулась на ступенях своего родного театра «Современник». Она упала и сломала руку.

Инцидент произошел 18 января поздно вечером. После репетиции она вместе с коллегами взяла вещи из гардероба, оделась и вышла на улицу. Девушка была в тот день в сапогах со скользкой подошвой. Ступени театра уже замела метель — актриса сделала неосторожный шаг и упала с лестницы, сильно ударившись локтем. Боль, по ее словам, была нестерпимой. На место приехали медики, которые диагностировали у девушки перелом верхнего конца локтевой кости. Пострадавшую госпитализировали в НИИ Склифосовского, пишет mk.ru.

Коллеги девушки рассчитывают, что через неделю она сможет вернуться к работе. Актриса задействована в главных спектаклях театра: «Дальше — сами», «Чагин», «Идеальный расчет» и «Интуиция».

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