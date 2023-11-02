Садальский рассказал, почему в «Современнике» никто не поддержал Ахеджакову

Актер Станислав Садальский, вставший ранее на защиту коллеги по сцене Лии Ахеджаковой после ее увольнения из «Современника», внезапно заявил, что ему ничуть не жаль актрису.

«Я не люблю Лию, она меня не любит», - признался Садальский в программе «Легенда» на RTVI.

Он пояснил, что после скандального увольнения Ахеджаковой из театра никто из коллег не вступился за актрису, так как она сама в свое время выступала против актера Сергея Гармаша, обвиняла его в пьянстве. При этом Садальский заверил, что Гармаш не сорвал ни одного спектакля.

«Поэтому, когда выгнали Гармаша, убрали Олю Дроздову, пришел новый человек (случайный человек, привел своих безликих)», — вспомнил актер, добавив, что в «Современнике» всегда «убирали тех людей, которые имели свое слово».

Как подчеркнул Садальский, Ахеджакова в итоге «получила то, что получила».

Ранее Певица Катя Семенова назвала 85-летнюю Лию Ахеджакову дурой. Она выразила недоумение, почему актриса до сих пор проживает на территории РФ, несмотря на несогласие с политической обстановкой. По мнению Семеновой, Ахеджакова живет на «скудную пенсию», часть которой она отсылает на помощь украинцам.