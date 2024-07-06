«Пошла кровь»: Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка в Останкино

Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева рассказала, что однажды возле телецентра «Останкино» на нее напал маньяк. Мужчина продолжительное время следил за ней.

«Было очень поздно, я выходила с ночной смены, и я понимала, что никого нет рядом. Я включила эту энергетическую силу мысли, которая может откинуть человека на несколько метров. Он упал, ударился головой, пошла кровь. Я быстро села в машину и уехала», — рассказала Андреева в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Как пояснила телеведущая, справиться с неадекватным мужчиной ей помогло многолетнее увлечение восточными практиками. О дальнейшей судьбе преследователя Екатерина не знает, так как не хотела разбираться с больным человеком.

Ранее Екатерина Андреева задумалась о том, что скажут люди после ее смерти. Большая часть слов, по мнению телеведущей, будет связана с профессиональной деятельностью.