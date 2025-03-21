Боевик ВСУ украл из Суджи по просьбе жены белый кожаный диван

Участвовавший во вторжении в Курскую область боевик ВСУ похитил из торгового центра Суджи диван. Сделал он это по просьбе супруги.

«Захожу в магазин… Слышу разговор двоих: „Мне жена сказала привезти мягкий диван кожаный, я посмотрел, тут нету ничего. Так что-то прикинул там, ей снял и отправил“. Она сказала: „Нет, такой мне не надо, мне ищи именно такой“. Говорит: нашел, заехал, машиной сбил дверь, погрузил диван и поехал», — рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.

Как уточняет женщина, ТЦ, из которого мародер вывез белый кожаный диван, уже уничтожен: украинские военные разграбили его подчистую и после сожгли. Она отмечает, что ранее там находились гастроном, мебельный магазин аптека и мастерские — и все это было обнесено захватчиками.

Ранее мы писали о том, что ВСУ убили сотрудницу краевого музея в Судже.